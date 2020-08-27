وزارة العدل: 7 خطوات لتمديد مدة الترافع في القضاء الإلكتروني

عبر بوابة «ناجز»

أوضحت وزارة العدل، خطوات تمديد مدّة الترافع في التقاضي الإلكتروني، وذلك عبر بوابة «ناجز». ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر» خطوات طلب تمديد مدة الترافع والتي جاءت كالآتي: 1- تسجيل الدول عبر النفاذ الموحد. 2- اختيار خدمات القضاء. 3- التحقق من رقم القضية. 4- الموافقة على الشروط والأحكام. Advertisements 5- طلب تمديد. 6- تعبئة البيانات والنص ثم الضغط على إضافة. 7- حفظ وإرسال. اقرأ أيضًا: وزارة العدل: الانتهاء من إصدار 3173 ترخيصًا عدليًا إلكترونيًا وزارة العدل توضح خطوات الاستفادة من خدمة المزادات الإلكترونية

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