«الغذاء والدواء»: ضبط 250 طن غذاء بسبب الصلاحية وآثار قوارض

خلال الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة بالمنطقة الشرقية
أسفرت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية بالمنطقة الشرقية، مؤخرًا، عن ضبط وحجز 250 طنًا من المنتجات الغذائية المخالفة.
وذكرت هيئة الغذاء والدواء، أن أبرز المخالفات التي سجّلتها فرق التفتيش على المستودعات ومراكز التوزيع المخالفة، هي: عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة العامة، وملاحظة آثار قوارض داخل مستودعات، وأشارت إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
يُذكر أن هيئة الغذاء والدواء أغلقت مستودعي أغذية في الرياض مؤخرًا وضبطت 89 طنًا من المنتجات المخالفة؛ بسبب تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأسماك محظورة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
كما أغلقت مستودعين في جدة خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون إتباع اشتراطات التخزين اللازمة، وتم ضبط 6830 كيلو جرامًا من المنتجات المخالفة.
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