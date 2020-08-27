لتهديد الملاحة الدولية

رصدت قوات التحالف البحرية «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، لغمًا بحريًا جنوب البحر الأحمر نشرته ميليشيا الحوثي عشوائيًا. وأوضحت قناة الإخبارية أن ميليشيا الحوثي وضعت اللغم البحري لتهديد الملاحة. اقرأ أيضًا: التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادة التحالف: رصدنا لغمًا بحريًا نشره الحوثيون عشوائيًا بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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