«حساب المواطن»: يحسم موقف «إضافة الأبناء المتزوجين»

أشار إلى حالة رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم
أكد برنامج «حساب المواطن»، أنه لا يمكن إضافة الأبناء المتزوجين، وأوضح حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج على موقع «تويتر» أنه «لا تتم إضافة الأبناء (المتزوجين)، وفي حال عدم وجود تابعين يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، ولابد أن يكون غير مشترك، وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن».
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين، مفاده: «هل نضيف بنات الأرملة المتزوجات في خانة التابعين لأن الأرملة لا يوجد صك منزل باسمها وأبنائها لا يسكنون معها والبيت ورثة».
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