الشمة والسويكة ومنتجات التبغ غير المدخن تدفع وزارة الصحة لتحذير المستهلكين

يواصل برنامج مكافحة التدخين، تعريف المواطنين والمقيمين بالمملكة بالمخاطر والأضرار والآثار السلبية الناتجة عن التدخين، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتعزيز صحة المراهقين.

ودعا برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الرغبين في المساعدة للإقلاع عن عادة التدخين بالمبادرة لحجز موعد بعيادات الإقلاع عن التدخين وذلك عبر الاتصال على الرقم الموحد .937

الشمة والسويكة

وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن التبغ يأتي في عدة أشكال، ليس فقط السجائر، مشيرة إلى أن هناك عدة أنواع تدخل تحت مسمى (التبغ غير المدخن) ومن مسميات التبغ غير المدخن في المملكة، الشمة، السويكة، البردقان، الحقة، القرحة، التمباك، السفة، السعوط، قوتكا.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وبرنامج مكافحة التدخين أن منتجات التبغ غير المدخن لا تعد بديلًا آمنًا لتدخين السجائر، مشيرة إلى أن هذه المنتجات المشتقة من التبغ تحمل أضرارًا خطيرة على صحة متناوليها.

الآثار المترتبة على الصحة

وأشارت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إلى أن تعاطي التبغ غير المدخن يؤثر سلباً على صحة متناولها، ابتداءً بالإضرار بصحة الاسنان و انتهاء بأمراض خطيرة وقاتلة، موجزة أبرز هذه المخاطر في الأمراض التالية:

1- ادمان النيكوتين.

2- أمراض الفم و اللثة و الاسنان فضلًا عن رائحة كريهة بالفم.

3- أمراض القلب و الجهاز الدوري.

4- ارتفاع ضغط الدم.

5- الذبحات الصدرية.

6- السكتة الدماغية.

7- الأورام السرطانية (خاصة سرطان الفم و اللسان و البلعوم و الحنجرة).

8- الضعف الجنسي والعقم.

9- التأثير على حياة الجنين في حالة تدخين الأم الحامل.

10- أمراض الكلى نتيجة للأملاح و المخلفات المضافة.

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خطوات العلاج

وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، أن مرحلة علاج المدخن أو متناول ومتعاطي مشتقات التبغ المختلفة تمر بثلاثة مراحل وهي كالتالي:

- تحديد يوم للإقلاع.

- العلاج النفسي ( يتضمن تحديد المثيرات و تغيير نمط الحياة لمنع الانتكاسة وفحص الفم و الاسنان، لإلقاء الضوء على الأثر السلبي).

- العلاج الدوائي ويكون بوصفة طبية تحت متابعة وإشراف طبيب مختص ويتم استعمالها بشكل يومي لفترة محددة.

- بدائل النيكوتين ويتم استخدامها بشكل غير يومي تحت إشراف ومتابعة الطبيب.

- العلاجات المساندة لمعالجة الآثار المترتبة على التدخين على الجسم.

كما أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، عدة معلومات هامة تتمثل في :

- معظم متعاطي التبغ يصلون لمرحلة الادمان دون العلم المسبق بمضاره و ما يترتب عليه.

- بعض أنواع التبغ غير المدخن تنتهي بالسرطان في مدة 5 سنوات فقط من التعاطي المنتظم.

- أكثر من نصف المدخنين يعانون من مشاكل وتقرحات بالفم وأعراض مبدئية لسرطان الفم.

- يعادل تناول التبغ غير المدخن معدل 3-4 سجائر.

- هناك علاقة وطيدة بين التحول من تعاطي التبغ غير المدخن إلى السجائر أو العكس.

- إدمان النيكوتين له تأثيره النفسي و الجسماني.

- عادة ما يكون الاقلاع عنه أصعب من الاقلاع عن التدخين.

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