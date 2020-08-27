

الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام ، خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2020م، من انتزاع 1,257 لغمًا منها 31 لغمًا مضادة للأفراد، و 299 لغما مضادة للدبابات، و 925 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 180,955 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

//انتهى//

14:55ت م

0109





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينتزع 1,257 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.