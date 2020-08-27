السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة



جدة 08 محرم 1442 هـالموافق 27 أغسطس 2020 مواس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ,نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة اليوم , مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرًا عن أعمال وخطط فرع الوزارة والهادفة لتطوير منظومة النقل بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

// انتهى //

14:48ت م

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