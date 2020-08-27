السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعًا لمناقشة تطوير الأحياء الشعبية بجدة



جدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعا لمناقشة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

واطلع سموه خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات الخدمية في المنطقة، على خطط أمانة جدة في تنظيم الأحياء العشوائية في المحافظة؛ بهدف إعادة تخطيط هذه الأحياء وتنظيمها بشكل حضاري، إلى جانب فتح الطرق وتوسعة الشوارع وصولا لتوفير خدمات أفضل للسكان.

مما يذكر أنه بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وبمتابعة سمو نائبه، تمت إزالة 215 عقاراً شعبياً في حي السلامة بجدة من أجل معالجة الأخطار التي تشكلها هذه العقارات على السكان.

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14:47ت م

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