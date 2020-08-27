السعودية اليوم / أمانة عسير تنجز 97% من مشروع سفلتة وإنارة مخطط الشهداء بأبها



أبها 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أنجزت أمانة منطقة عسير تنفيذ مشروع سفلتة وإنارة مخطط الشهداء في بني مالك بمدينة أبها، بنسبة وصلت إلى 97% .

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن هذه الأعمال المنجزة جاءت في إطار استكمال العقود المخصصة للمشروعات الخدمية التي تهم المواطن بشكل كبير وتمكنه من الاستفادة من أرضه ، مشيراً إلى حرص الأمانة على مطابقة المشاريع للجودة الشاملة وإنجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة والخطط المحددة مسبقاً لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية، وكذلك توفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق من أجل السلامة العامة.

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14:44ت م

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