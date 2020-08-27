السعودية اليوم / تقني حائل ينهي قبول أكثر من 2800 متدرب ومتدربة



حائل 8 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020م واس

أنهت الكليات التقنية للبنين والبنات بحائل وفروعها بالمحافظات، والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعهد التدريب في سجن حائل إجراءات القبول الإلكتروني للمتقدمين والمتقدمات للفصل التدريبي الأول لعام 1442 هـ البالغ عددهم أكثر من 2800 متدرب ومتدربة، وذلك في مختلف التخصصات التقنية والمهنية المتاحة في المنشآت التدريبية بالمنطقة لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي جاهزية المنشآت التدريبية والتزامها بالتدابير الوقائية لخلق بيئة تدريبية آمنة لعودة المتدربين والمتدربات خلال الأسبوع القادم، داعياً المقبولين والمقبولات المستجدين بالالتزام وحضور أيام التهيئة والاستفادة من جميع العروض والأشروحات التي تقدمها المنشآت التدريبية عن الخدمات وآليات التدريب عن بُعد لإكمال مسيرتهم التدريبية ومعرفة الأنظمة واللوائح المتبعة المطبقة في المنشآت التدريبية.

وأشار المهندس التميمي إلى أن ما تحقق من مؤشرات متميزة لنتائج القبول لهذا الفصل التدريبي الأول في ظل هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة فايروس

// انتهى //

14:43ت م

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حائل 8 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020م واسأنهت الكليات التقنية للبنين والبنات بحائل وفروعها بالمحافظات، والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعهد التدريب في سجن حائل إجراءات القبول الإلكتروني للمتقدمين والمتقدمات للفصل التدريبي الأول لعام 1442 هـ البالغ عددهم أكثر من 2800 متدرب ومتدربة، وذلك في مختلف التخصصات التقنية والمهنية المتاحة في المنشآت التدريبية بالمنطقة لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي جاهزية المنشآت التدريبية والتزامها بالتدابير الوقائية لخلق بيئة تدريبية آمنة لعودة المتدربين والمتدربات خلال الأسبوع القادم، داعياً المقبولين والمقبولات المستجدين بالالتزام وحضور أيام التهيئة والاستفادة من جميع العروض والأشروحات التي تقدمها المنشآت التدريبية عن الخدمات وآليات التدريب عن بُعد لإكمال مسيرتهم التدريبية ومعرفة الأنظمة واللوائح المتبعة المطبقة في المنشآت التدريبية.وأشار المهندس التميمي إلى أن ما تحقق من مؤشرات متميزة لنتائج القبول لهذا الفصل التدريبي الأول في ظل هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة فايروس كورونا وسرعة إيجاد البدائل للتأقلم مع الإجراءات والتنظيمات التي تحد من انتشار الوباء جاء من متابعة وحرص معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، واعتماده للأدلة الإسترشادية وآليات التدريب عن بُعد.// انتهى //14:43ت م0103

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