السعودية اليوم / أمانة الأحساء : افتتاح 8 حدائق في المحافظة نهاية العام الحالي



الأحساء 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

تواصل أمانة الأحساء ممثلة في "وكالة المشاريع" العمل على إنهاء 8 حدائق نهاية العام 2020 م، وذلك في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن.

وأوضح وكيل أمانة الأحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي أن عدد الحدائق التي سيتم تنفيذها يصل إلى 14 حديقة وساحة بلدية على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

وبين العوفي أن الحدائق التي سيتم افتتاحها في نهاية العام الحالي 2020م ، 8 حدائق تتوزع في أحياء مختلفة هي "حديقة الكوت وسط الهفوف التاريخي، وحديقة حي الفيصل، وحديقة حي اليرموك، وحديقة طريق الملك عبد الله الضلع الشرقي، وحديقة حي الشروفية، وحديقة الطرف، وحديقة حي البستان"، في حين يتم افتتاح 6 أخريات في الربع الأول من 2021 م حسب خطة مشاريع انسنة المدن.

وأضاف العوفي أن الحدائق تشمل إنشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء، وإنشاء دورات مياه عامة، بالإضافة لمشروعين آخرين هما حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، وإعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام سكادا عبر شبكة ري أتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة.

من جهته أفاد مدير مشاريع أنسنة المدن المهندس طلال الباذر، أنه تم تخصيص مساحة لكل حديقة للألعاب

// انتهى //

14:43ت م

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الأحساء 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واستواصل أمانة الأحساء ممثلة في "وكالة المشاريع" العمل على إنهاء 8 حدائق نهاية العام 2020 م، وذلك في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن.وأوضح وكيل أمانة الأحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي أن عدد الحدائق التي سيتم تنفيذها يصل إلى 14 حديقة وساحة بلدية على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.وبين العوفي أن الحدائق التي سيتم افتتاحها في نهاية العام الحالي 2020م ، 8 حدائق تتوزع في أحياء مختلفة هي "حديقة الكوت وسط الهفوف التاريخي، وحديقة حي الفيصل، وحديقة حي اليرموك، وحديقة طريق الملك عبد الله الضلع الشرقي، وحديقة حي الشروفية، وحديقة الطرف، وحديقة حي البستان"، في حين يتم افتتاح 6 أخريات في الربع الأول من 2021 م حسب خطة مشاريع انسنة المدن.وأضاف العوفي أن الحدائق تشمل إنشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء، وإنشاء دورات مياه عامة، بالإضافة لمشروعين آخرين هما حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، وإعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام سكادا عبر شبكة ري أتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة.من جهته أفاد مدير مشاريع أنسنة المدن المهندس طلال الباذر، أنه تم تخصيص مساحة لكل حديقة للألعاب الرياضية وتعزيز رياضة المشي، مع تخصيص مساحة مظللة لألعاب الأطفال بكل موقع، كما تم مراعاة حركة واحتياجات ذوي الإعاقة مع مشاركة المجتمع المحلي في تحديد المواقع بالأحياء، ومناقشة الأفكار التصميمية أثناء إعداد الدراسات.// انتهى //14:43ت م0102

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