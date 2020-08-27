السعودية اليوم / جامعة نجران تختتم دورة "تفعيل أدوات المحتوى على البلاك بورد"



نجران 08 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

اختتمت جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم , اليوم، دورة -عن بعد- بعنوان "تفعيل أدوات المحتوى على نظام البلاك بورد"، التي استمرت ثلاثة أيام عن بُعد، بحضور 118 متدربة من عضوات هيئة التدريس بمختلف الكليات وفروع الجامعة.

وهدفت الدورة إلى تمكين عضوات هيئة التدريس من التعرف على مفهوم نظام التعلم الإلكتروني الذي يتيح إمكانية ممارسة التعليم عن بُعد، وكذلك اطلاعهن على مكونات الصفحة الرئيسية، وتحديث البريد الإلكتروني وتغيير كلمة المرور، إضافةً إلى رفع المقررات الإلكترونية باستخدام أدوات متعددة، إلى جانب إضافة رابط إلكتروني، والعديد من مكونات البلاك بورد.

وأكدت وكيلة العمادة الدكتورة سمر الحربي أن الدورة قُدمت في اليوم الأول والثاني باللغة العربية، فيما خُصصت في اليوم الأخير للناطقات بغيرها وتم تقديمها باللغة الإنجليزية، مؤكدةً استمرار العمادة في تقديم الدورات المتنوعة للطالبات وعضوات هيئة التدريس التي تهدف إلى تطوير عملية التعليم عن بعد وفق الأنظمة الإلكترونية.

//انتهى//

14:41ت م

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