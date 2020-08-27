السعودية اليوم / اختتام البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين بجامعة نجران



نجران 08 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

اختتمت جامعة نجران ممثلة في عمادة السنة التحضيرية اليوم، البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين "عن بعد"، وذلك عبر نظام إدارة التعلم الإلكتروني .

وتضمن البرنامج التعريف بالسنة التحضيرية، وشرح لوائح القبول والتسجيل والجداول الدراسية، إلى جانب تنوير الطلاب بوحدات الإرشاد الأكاديمي في الجامعة ودورها في مساعدة الطالب الجامعي وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضه، وكذلك تعريف الطلاب بما تقدمه عمادة شؤون الطلاب ومهامها في صقل مهاراتهم، وشرح نظام التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وكيفية استخدامه .

//انتهى//

14:38ت م

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