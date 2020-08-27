السعودية اليوم / تقنية الطائف تنفذ برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين



الطائف 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أقامت وكالة شؤون المتدربين بالكلية التقنية بالطائف برنامج تهيئة للمتدربين المستجدين بالكلية للفصل التدريبي الأول والبالغ عددهم 910 متدربين وذلك بحضور عميد الكلية المهندس حمد القاسم ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية .

وأشار عميد الكلية المهندس حمد القاسم إلى أن الكلية قامت بتقسيم المتدربين إلى مجموعات بحيث لا تتجاوز المجموعة 50 متدربًا وفق الاحتياطات الاحترازية وتنفيذ برنامج وشرح متكامل عن نظام الكلية الذي أعدّه رئيس وحدة التوجيه والإرشاد.

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14:35ت م

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