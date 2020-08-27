السعودية اليوم / سمو أمير نجران يفتتح المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر



نجران 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المركز أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، ورئيس بلدية بئر عسكر المهندس بندر حمادي آل الشهي.

وفور وصول سموه مقر المركز الحضاري بمركز بئر عسكر، دشن المركز الحضاري ومبنى البلدية إيذانًا بافتتاحهما، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن المشاريع، كما تجول سموه في أرجاء المركز واطلع على مرافقة.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان بإنشاء مبنى المركز الحضاري القائم على مساحة تقدر بـ 1770 متراً مربعاً وبمساحة إجمالية لكامل موقع المبنى العام تقدر بـ2300 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 5,143,615 ريالاً، ويتكون المشروع من طابق واحد يحوي بداخله بهوًا وصالة للعرض وصالة أخرى لكبار الزوار وصالة طعام رئيسية ومسرحا رئيسيا يتسع لـ 230 شخصاً وغرفة تحكم وغرف لتجهيز الأطقم، كما يضم المبنى عناصر خارجية عبارة عن مواقف لعدد 300 سيارة لخدمات المبنى وعدد من أحواض الزراعة وملعب خارجي بمساحة 2400 متر مربع ومدرج يتسع لعدد 200 شخص.

وبين أن مبنى البلدية شيّد على مساحة إجمالية تقدر بـ2288 متراً مربعاً، وبمساحة خارجية للموقع تقدر بـ 7200 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 10,050,860 ريالاً، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق ومدخلين رئيسين ومصعدًا وعددًا من السلالم للتنقل في أرجاء المبنى، ويضم الطابق الأول مكاتب إدارية ومرافق وخِدْمات، ومسرح يتسع لعدد 130 شخصاً وصالة لاستقبال المراجعين وأخرى للاجتماعات الرسمية، كما يتكون الطابق الأول والثاني من عدة مكاتب إدارية تتسع لعدد 45 موظفاً، كما يحوي المبنى من الخارج على مظلات لمواقف السيارات بما يعادل 40 موقفاً لخدمات موظفي المبنى و 50 موقفاً لخدمات المراجعين، بالإضافة إلى عدد من المسطحات وأحواض الزراعة حول المبنى.

وفي ختام التدشين تسلم سمو أمير نجران هدية تذكارية من أمين المنطقة بهذه المناسبة.

// انتهى //

14:21ت م

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