السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يتسلم تقريراً لإنجازات هيئة الغذاء والدواء



جيزان 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ،في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني.

وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بإنجازات وأعمال الهيئة وجهودها للعام المنصرم 1440هـ ، خلال جائحة فايروس

وثمن الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود المبذولة التي تقدمها الهيئة في ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

من جانبه عبر مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء عن تقديره لما استمع إليه من توجيهات , سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

//انتهى//

14:16ت م

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جيزان 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ،في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني.وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بإنجازات وأعمال الهيئة وجهودها للعام المنصرم 1440هـ ، خلال جائحة فايروس كورونا وما قدمته من إجراءات وقائية وتدابير احترازية ، مؤكداً أهمية الدور المناط بالهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم و تكثيف الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك.وثمن الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود المبذولة التي تقدمها الهيئة في ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.من جانبه عبر مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء عن تقديره لما استمع إليه من توجيهات , سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.//انتهى//14:16ت م0092

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