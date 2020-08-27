شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 27 مليون ريال .. تشيد خزانين للمياه في رماح بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وانهت الشركة مؤخرًا أعمالها تشييد خزاني مياه بسعة 16 ألف متر مكعب، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 27 مليون ريال، كما تضمن المشروع إنشاء شبكات للمياه بطول 83 كيلو متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ 532 توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من 6.3 ألف مستفيد من العملاء والاستغناء عن 5500 رحلة صهريج في محافظة رماح.
وأوضحت الشركة أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع لعدد من أحياء مدينة الرياض ومحافظاتها وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء من مشاريعها ودخولها بشكل فعلي لخدمة العملاء، مشددة في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.
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