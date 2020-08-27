شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التخطيط العراقي: آفاق كبيرة للتعاون بين الرياض وبغداد والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التخطيط العراقي ، أن هناك رغبة سعودية كبيرة في فتح آفاق واسعة من التعاون مع بغداد.

مشيرا إلى أنه تم توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال زيارة الوفد العراقي للرياض

وسوف يتم تمويل مجموعة مشاريع من القرض السعودي الميسر للعراق.