شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 690 كجم أسماك فاسدة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة القطيف خلال اليومين الماضيين عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت والمستودعات الغذائية، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات البلدية الصحة للمنتجات وملاءمتها للاستخدام الآدمي.

وأسفرت الجولات عن مصادرة ٦٩٠ كجم من الأسماك؛ لعدم صلاحيتها بسبب سوء النقل والتخزين، وطبقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الجولات الرقابية المستمرة تهدف للتأكد من تطبيق جميع اشتراطات البلدية ومدى سلامة المنتجات المعروضة وملاءمتها للاستخدام الآدمي، والتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة لضمان وحفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة، مشيراً إلى أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم فاسدة أو ممارسات غير سليمة في الأسواق من خلال مركز البلاغات 940.