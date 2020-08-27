شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 مسحة يومياً.. 260 ألف مستفيد من "تأكد" بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وتباشر مراكز "تأكد" خدماتها حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .
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