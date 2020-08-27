اخبار السعوديه

4500 مسحة يومياً.. 260 ألف مستفيد من "تأكد" بالشرقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 مسحة يومياً.. 260 ألف مستفيد من "تأكد" بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

قدّم مركز "تأكد" في المنطقة الشرقية خِدْماته لأكثر من 260 ألف مستفيد بواقع 4500 مسحة يومياً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن، حيث يعمل المركز على مدار 24 ساعة من خلال 12 غرفة "مسار فحص"، خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتباشر مراكز "تأكد" خدماتها حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4500 مسحة يومياً.. 260 ألف مستفيد من "تأكد" بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا