سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 27 أغسطس 2020.. رقم تاريخي

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 9 جنيهات متجاوزا حاجز الـ200 جنيه وهو رقم تاريخي في سوق العملة، في حين استقرت العملة الخضراء لدى البنوك العاملة في السودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



ويشهد الجنيه السوداني انخفاضا كبيرا على مدى الأسبوع الجاري، وكان قد هوى أمام الدولار بنحو 12 جنيها في تعاملات السوق السوداء أمس، ثم واصل الانهيار بـ9 جنيهات اليوم.

وتزامن ارتفاع الدولار، مع ارتفاع آخر لأسعار اليورو والجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ وفقا لاسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي السوداني.

وخلال تعاملات اليوم في السوق السوداء، قفز الدولار إلى 205 جنيهات، مقابل 196 جنيها أمس.

ويترقب المتعاملون آليات تنفيذ القرار الحكومي بالتعويم التدريجي للعملة، لا سيما وأن مصادر قالت لرويترز إن التنفيذ سيبدأ في أغسطس/ آب الجاري.

وأعلنت الحكومة السودانية الشهر الماضي أنها تعتزم التعويم التدريجي للجنيه السوداني على مدار عامين للوصول به إلى السعر الحقيقي، لكنها تأخرت في التنفيذ.

ويصر المسؤولون على أن سوق العملة تتعرض لعمل تخريبي هدفه رفع قيمة العملات الأجنبية والإضرار بالاقتصاد السوداني.

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ورغم جهود السلطات السودانية للحد من انتشار تعاملات السوق السوداء، فإنها لا تزال عاجزة عن السيطرة على السوق.

سعر اليورو والإسترليني

وقفز اليورو إلى 65.05 جنيه للشراء و65.38 جنيه للبيع مقابل 61.86 جنيه للشراء و62.17 جنيه للبيع، أمس، وفقا لشاشة البنك المركزي.

كما زاد الجنيه الإسترليني إلى 72.63 جنيه للشراء و72.99 جنيه للبيع مقابل 68.29 جنيه للشراء و68.63 جنيه للبيع، وفقا للمركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 242.7 جنيه والإسترليني 269.9 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

كما سجل الدينار الكويتي 178.86 جنيه للشراء و179.75 جنيه للبيع في نفس البنك.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 54.66 حنيه، والدرهم الإماراتي 56.17 جنيها.