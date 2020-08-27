سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 أغسطس 2020.. التضخم يأكل الليرة

قفز سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، كما بقي سعر العملة ثابتا في البنك المركزي والبنوك والصرافات.

يأتي الارتفاع عقب موجة تراجعات للدولار الأيام الماضية أمام الليرة، بينما يخضع مصرف لبنان المركزي إلى تحقيق مالي جنائي بسبب خسائر قدرتها الحكومة بخمسين مليار دولار.

السوق السوداء

وقال متعاملون في أسواق الصرف الموازية (السوداء) إنه يتم صباح اليوم الخميس تداول الدولار بسعر يتراوح ما بين 7620 - 7720 ليرة لبنانية لكل دولار، وهو سعر الإقفال مساء أمس الأربعاء.

التضخم الكبير

قفزت معدلات التضخم في لبنان الذي يعاني من أزمات مالية وسياسية حادة على نحو كبير في يوليو/تموز، وسط استمرار الانهيار المالي مع غياب آفاق الحل.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 112.4% في يوليو/تموز على أساس سنوي، مقابل أقل من 90% في يونيو/حزيران، وبلغ معدل الارتفاع في يوليو/تموز على أساس شهري 11.42%.

وارتفعت معدلات نمو الأسعار إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.



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مصرف لبنان المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية عند 3850 للشراء والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار من البنك لصغار المودعين.