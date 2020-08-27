- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رصد لغم بحري جنوب البحر الأحمر نشرته الميليشيا لتهديد الملاحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رصد لغم بحري جنوب البحر الأحمر نشرته الميليشيا لتهديد الملاحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت قوات التحالف البحرية رصد لغم بحري جنوب البحر الأحمر نشرته ميليشيا الحوثي عشوائيًا لتهديد الملاحة.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.
وتتسبب الألغام البحرية التي يزرعها الحوثيون في البحر الأحمر في مقتل عشرات الصيادين اليمنيين وتوقف عملية الصيد نتيجة كثافة الألغام البحرية التي زرعت في البحر، حيث ذكر التقرير السنوي للجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن أن الخطر المحدق بالنقل البحري زاد بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب الألغام البحرية والأنشطة العسكرية التي يقوم بها الحوثيون بالقرب من خطوط الملاحة الدولية.
كما تحدثت تقارير عن تزويد إيران للميليشيات الحوثية في اليمن بمعدات عسكرية تشمل عشرات الآلاف من الألغام والصواريخ البحرية، إضافة لقوارب يتم توجيهها عن بعد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رصد لغم بحري جنوب البحر الأحمر نشرته الميليشيا لتهديد الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.