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شكرا لقرائتكم أكثر من 4550 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكثر من 4550 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في الشمالية
تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الشمالية
قدّم مركز “تأكد” في منطقة الحدود الشمالية خدماته لـعدد 4556 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن، حيث إن هذه المراكز خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”.
وتوجد مراكز “تأكد” حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.
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