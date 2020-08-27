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وزير التخطيط العراقي : تمويل مجموعة مشاريع من القرض السعودي الميسر للعراق
أكد وجود رغبة سعودية كبيرة في فتح آفاق تعاون واسعة مع بغداد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، وجود تمويل مجموعة مشاريع من القرض السعودي الميسر للعراق.
وأضاف النجم في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، أنه تم توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال زيارة الوفد العراقي إلى الرياض، وأن هناك رغبة سعودية كبيرة في فتح آفاق واسعة من التعاون مع بغداد.
ووصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى العراق اليوم الخميس ضمن زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية مع المسؤولين في العراق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومستجدات الأوضاع المحلية والعالمية.
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