شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يصل إلى العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-27 فيصل بن فرحان يصل إلى العراق لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين متابعات الخليج 365 - الرياض وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى العراق اليوم الخميس ضمن زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. Advertisements ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية مع المسؤولين في العراق العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومستجدات الأوضاع المحلية والعالمية.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن فرحان يصل إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.