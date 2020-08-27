السعودية | 25 رامية يطلقن أول بطولة سيدات للسهام بالسعودية

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شكرا لقرائتكم 25 رامية يطلقن أول بطولة سيدات للسهام بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت أمس الأربعاء بطولة المملكة للسهام الأولى للسيدات، بإشراف الاتحاد السعودي للسهام، وبمشاركة أكثر من 25 رامية، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بعد أن خضعت المشاركات للتدريب الرسمي في منافسات الـ 30 متراً و18 متراً، كما تم فحص معدات الراميات المشاركات في فئة 60 متراً قبل بداية المنافسات.
وأكد الاتحاد السعودي للسهام تشديده على تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة على الميدان، خلال المشاركات في جدول البطولة.
من جهتها أكدت المديرة العامة للبطولة أسماء الشعبان لـ"العربية.نت" أن المسافات 18، 30، 60 مترا، ستكون المنافسة بالقوس الأولمبي للجميع، كما تشارك اللاعبة (مطيرة الشمري) كأول لاعبة سعودية تلعب بالقوس المركب (البكرة)، كما أنها ستكون أول بطولة يحكم بها محكمات سعوديات معتمدات من وزارة الرياضة، وهن: أسماء الشعبان، فاطمة عبدي، هناء طافش، أسماء الزهراني، فيما يتم تتويج الفائزات غدا الجمعة.
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