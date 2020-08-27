شكرا لمتابعة خبر عن المرور: القيادة داخل المملكة برخصة دولية سارية المفعول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الإدارة العامة للمرور بأن الزائر يمكنه القيادة داخل المملكة، مستخدمًا الرخصة الدولية بشرط واحد.
وأوضح المرور بأن الشرط أن تكون الرخصة الدولية سارية، وذلك ردًا على استفسار بهذا الخصوص، بأنه «يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة، أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب»
وتابع أحد المقيمين سؤالًا مفاده: هل النظام يسمح للزائر باستخراج رخصة قيادة، وما هي الشروط المطلوبة؟
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