شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح موقف من لم يسدد فواتير الإتصالات من تأشيرة الخروج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس أنه يجب سداد جميع الفواتير لإصدار تأشيرة الخروج النهائي . أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس أنه يجب سداد جميع الفواتير لإصدار تأشيرة الخروج النهائي . وأكدت أن هذا الشرط يشمل فواتير الإتصالات حيث يجب إنهاء جميع الحقوق الخاصة .

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