شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية إضافة الأبناء المتزوجين كتابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أنه لا يمكن إضافة الأبناء المتزوجين كتابعين للمستفيد الرئيسي . أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أنه لا يمكن إضافة الأبناء المتزوجين كتابعين للمستفيد الرئيسي . وأضاف أنه إذا لم يوجد تابعين فإنه يجب رفع وثائق إستقلالية المسكن بإسم المتقدم بالطلب وتشمل صك ملكية السكن أو عقد الإيجار الموحد . وكان حساب المواطن قد أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم أعسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم .

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