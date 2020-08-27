شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كيفية إختيار التخصص المناسب للطلاب بعد الثانوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يحتار خريجي الثانوية في بداية كل عام دراسي حول التخصص الجامعي المناسب لهم ، خاصةً وأنه قرار مصيري يجب أن يتحدد بعيداً عن التأثيرات الخارجية .

وأكد الدكتور سالم باشميل في مداخلة هاتفية مع " الإخبارية " أنه يمكن التوصل للتخصص المناسب من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة تساعد الطالب على تحديد التخصص المناسب له .

وأوضح أن السؤال الأول هو " ما الأشياء التي تحبها ؟ " فكل تخصص له كتلة أساسية من المهارات فهل هو يملكها .

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والسؤال الثاني هو " ماذا يحتاج املجتمع ؟ " فقد يحب الطالب تخصص معين لكن ليس له أهمية في المجتمع وبالتالي لا يجد وظيفته بعد التخرج .

والسؤال الثالث هو ماذا تستطيع ؟ فإذا تم الإجابة على هذه الأسئلة يمكن تحديد التخصص بسهولة .

وأضاف أن معايير دخول الكليات تساعد الطالب أيضاً على الإختيار وتحسم موقفه منه .

وأشار أنه يجب أن يختار الطالب تخصصه بنفسه ويستمع لرؤية الآخرين فقط لكن القرار يكون نابع من شخص الطالب فما يكون مناسب للبعض لا يكون مناسب للبعض الآخر .