بالفيديو.. كيفية إختيار التخصص المناسب للطلاب بعد الثانوي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يحتار خريجي الثانوية في بداية كل عام دراسي حول التخصص الجامعي المناسب لهم ، خاصةً وأنه قرار مصيري يجب أن يتحدد بعيداً عن التأثيرات الخارجية .
وأكد الدكتور سالم باشميل في مداخلة هاتفية مع " الإخبارية " أنه يمكن التوصل للتخصص المناسب من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة تساعد الطالب على تحديد التخصص المناسب له .
وأوضح أن السؤال الأول هو " ما الأشياء التي تحبها ؟ " فكل تخصص له كتلة أساسية من المهارات فهل هو يملكها .
والسؤال الثاني هو " ماذا يحتاج املجتمع ؟ " فقد يحب الطالب تخصص معين لكن ليس له أهمية في المجتمع وبالتالي لا يجد وظيفته بعد التخرج .
والسؤال الثالث هو ماذا تستطيع ؟ فإذا تم الإجابة على هذه الأسئلة يمكن تحديد التخصص بسهولة .
وأضاف أن معايير دخول الكليات تساعد الطالب أيضاً على الإختيار وتحسم موقفه منه .
وأشار أنه يجب أن يختار الطالب تخصصه بنفسه ويستمع لرؤية الآخرين فقط لكن القرار يكون نابع من شخص الطالب فما يكون مناسب للبعض لا يكون مناسب للبعض الآخر .
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