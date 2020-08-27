شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان: رأي الطبيب شرط زيارة الوالدين في وقت "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رد الشيخ سعد الخثلان أستاذ كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، على تساؤل بشأن حكم قطع الأرحام بسبب فيروس كورونا . رد الشيخ سعد الخثلان أستاذ كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، على تساؤل بشأن حكم قطع الأرحام بسبب فيروس كورونا . وقال الخثلان بأن هذا الأمر يخضع لرأي الطبيب المختص، فلو رأى الطبيب أن زيارة الوالدين خطر على صحتهما لضعف مناعتهما فيكتفي الأبناء بالاتصال بهما هاتفيا.ً وتابع بأنه في حال رأى الطبيب أنه لا بأس من زيارة الوالدين بشرط عدم السلام عليهما أو تقبيلهما والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، فلا يجوز لأي شخص منع الأبناء من زيارة والديهم، مؤكدا بأن الشخص يجب أن يجتهد في أمر كهذا وإنما يرجع للمختصين، مبيناً أن بعض الناس لديهم وسوسة زائدة واحتراز مبالغ فيه وهذا قد يؤثر على نفسية الوالدين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الخثلان: رأي الطبيب شرط زيارة الوالدين في وقت "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.