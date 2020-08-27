شكرا لمتابعة خبر عن غرامة فادحة على فندق شهير بنجران يقدم الشيشة لرواده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): نفذّت أمانة منطقة نجران جولات رقابية على فنادق المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد نفذّت أمانة منطقة نجران جولات رقابية على فنادق المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد كورونا وأسفرت الحملة عن ضبط فندق معروف أثناء تقديم الشيشه لرواده بالمخالفة للتعليمات . وقامت الأمانة بتوقيع الحد الأعلى من الغرامات على الفندق ومصادرة جميع المضبوطات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرامة فادحة على فندق شهير بنجران يقدم الشيشة لرواده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.