شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية العزيزية تُغلق فندقاً تجارياً ومحطة وقود مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة فندقاً تجارياً يزاول النشاط بطرق غير نظامية، و أغلقت محطة وقود في منطقة الكُر، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، انَّ الجولات الرقابية على المنشأت التجارية أسفرت عن اغلاق فندق تجاري يزاول النشاط بطرق غير نظامية حيث تم إغلاقه فوراً، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جانب أخر قامت الفرق الرقابية بجولات ميدانية ورقابية على منطقة الكُر بالتعاون مع الادارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية، حيث تم إغلاق محطة وقود مخالفة وغير ملتزمة بالبروتوكولات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا في منطقة الكُر، وجرى مصادرة وإتلاف 437كجم من أدوات بيع شاي على الجمر، إضافةً إلى إتلاف 3750كجم من المباسط العشوائية بإمتداد طريق مكة الهدا.

وشدَّد "المالكي" على ضرورة إلتزام كافة المُنشآت بالبروتوكولات الوقائية المتبعة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع عن طريق مركز الإتصال الموحد 940 والقنوات الرسمية للأمانة.

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