شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير الجوف يفتتح مهرجان التذوق لدعم شباب الفود ترك بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هند العتيبي (صدى):

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مهرجان التذوق، الذي نظمته أمانة الجوف خلال الفترة من 7 إلى 10 محرم لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي وعند وصول سموه لمنتزه النخيل كان في استقباله أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وعدد من المسؤولين.

وخلال جولة سموه بالمهرجان زار رواد الأعمال من شباب الفود ترك، والتقى بالقائمين عليها، مستمعاً منهم للأنشطة والوجبات التي يقدمونها لزوار المهرجان والمتنزهين بشكل يومي، كما زار سموه أجنحة الفن التشكيلي، واطلع على أعمال الفنانين والفنانات التشكيليات .

كما التقى سمو أمير منطقة الجوف بعدد من الأهالي وزوار المنتزه الذين حضروا للاستمتاع بفعاليات المهرجان والبرامج المصاحبة له، حيث بادلهم الأحاديث الودية ، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تستقطب مختلف فئات المجتمع وفي ختام زيارته أطلق سمو الأمير فيصل بن نواف اسم " جادة الفن " على مدخل منتزه النخيل موجهاً بأن يبقى بشكل دائم للفنانين والفنانات التشكيليات لممارسات أعمالهم الفنية فيه، معربا عن شكره لأمانة المنطقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات ، ومشاركة شباب وشابات المنطقة

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