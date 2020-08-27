شكرا لمتابعة خبر عن كلية الاتصالات بالرياض تنظم برنامجاً تعريفياً للمستجدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نظمت كلية الاتصالات بالرياض أمس, برنامجاً تعريفياً للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1441 / 1442هـ .

حث وكيل الكلية لشؤون المتدربين أ. إبراهيم بن عبدالله الحناكي، المتدربين المستجدين، على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب والجهد والاجتهاد في مسيرتهم التعليمية .

من جانبه أوضح مدير الخدمات الارشادية بالكلية أ. أحمد بن إبراهيم المبرز، أن البرنامج هدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها وأقسامها وإداراتها المختلفة، كما تخلله زيارة للأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين؛ للاطلاع عليها والتعرف على خدماتها التدريبية.

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