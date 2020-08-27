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طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2020 لدخول سحب الليلة على 500.000$ “الآن”

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ننشر طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2020 لدخول السحب القادم على مبلغ نصف مليون دولار أمريكي، حيث من المقرر أن يتم سحب اليوم الثلاثاء بتاريخ 26 مايو 2020م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية ، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة عبر برنامج سهرانين معاكم بالبيت على قناة ام بي سي الأولى، وما زالت الفرصة قائمة حتى الآن لدخول سحب مسابقة الحلم الليلة، وذلك من خلال الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال رسالة على الرقم المرادف لبلدك، وسيتم إرفاق أرقام مسابقة الحلم للمشاركة في المسابقة عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2020

أعلنت مسابقة الحلم عن عودتها مرة أخرى من جديد اعتباراً من بداية العام الميلادي الحالي 2020م، وقد رصدت المسابقة جائزة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار ونصف “3.500.000$” لتحقيق أحلام العديد من مشاهديها ومتابعيها بجميع البلدان العربية والوطن العربي بأكمله، ويعتبر مبلغ الثلاث ملايين دولار ونصف هو مجموع الجوائز للمسابقة على مدار الموسم كاملاً.

وتتيح مسابقة الحلم 2020 الفرصة أمام جميع المشتركين بالموسم الماضي 2019 فرصة جديدة للفوز مرة أخرى بجائزة الحلم لهذا العام 2020م، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2020 التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

  • تتم المشاركة في مسابقة الحلم 2020 من خلال إرسال رسالة تتضمن كلمة من الكلمات الآتية (حلم – dream – reve)، وذلك عبر الرقم المرادف لبلدك والخاص بشركة المحمول التي يتبعها المشترك أو الراغب في الاشتراك بمسابقة الحلم 2020م.
  • وبمجرد قيام المشترك بإرسال رسالة قصيرة SMS ومن ثم القيام بالإجابة على السؤال التالي بصورة صحيحة، فيعتبر المشترك بذلك مشاركاً في المسابقة ومؤهلاً لسحب مسابقة الحلم القادم.
  • في حال عدم وجود رقماً مرادفاً لبلدك ضمن الأرقام المرفقة بالمقال، فيمكنكم المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال على الأرقام الدولية المرفقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

تتيح مسابقة الحلم إمكانية المشاركة في المسابقة من خلال اتباع طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2020 المرفقة، كما تتيح خاصية الاشتراك اليومي المُتجدد بشكل تلقائي في مسابقة الحلم، وذلك عن طريق اتباع التالي:

  • إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك تتضمن كلمة من الكلمات الآتية (انضم – Join)، وذلك على الرقم المختصر الخاص بالمشغل لديك أو شركة المحمول التي تتبعها في بلدك.
  • بمجرد إرسال رسالة تتضمن إحدى الكلمات السابقة، ثم قيام المشترك بالإجابة على السؤال بشكل صحيحاً، فبذلك يعتبر مشاركاً ومؤهلاً لكافة سحوبات الحلم المتتالية، ويشترط لذلك أن يتجدد الاشتراك اليومي التلقائي بنجاح.

رابط المشاركة عبر موقع الحلم الرسمي

أطلقت مسابقة الحلم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، حيث يتم الاشتراك بالمسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • دخول موقع مسابقة الحلم الرسمي (mydream.mbc.net).
  • إدخال رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2020.
  • الضغط على أيقونة “الاشتراك”.
  • يجب بداية قراءة الشروط والأحكام المرفقة بالموقع.
  • عند الاشتراك في مسابقة الحلم وفق طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2020 المذكورة، فسوف تصلك فرص بالسحوبات بشكل يومي، إلى جانب باقة مكونة من ثلاث أسئلة يمكنك الإجابة عليها من أجل زيادة فرصك بدون تكلفة إضافية.
  • في حال كان الاشتراك في مسابقة الحلم فعالاً، فسيتم إرسال الفرص وباقة من ثلاث أسئلة لك بشكل يومي.
  • في حال الإجابة بشكل صحيح على الباقة المكونة من ثلاث أسئلة، فبذلك تزيد فرصك في سحوبات مسابقة الحلم القادمة على مدار الموسم الجاري 2020م.
طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2020
مسابقة الحلم 2020
طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2020
سحب مسابقة الحلم اليوم

وقد أعلنت مسابقة الحلم رسمياً من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتمام سحب المسابقة الليلة بتاريخ 26 مايو 2020م في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2020

م الدولة مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة
1 البحرين Batelco

VIVA

Zain

94000

98885

94000

500 فلس

500 فلس

500 فلس

2 السعودية STC

Mobily

Virgin

Lebara

Zain

858888

650444

300300

313131

755505

5 ريال

5 ريال

5 ريال

5 ريال

5 ريال

3 الكويت Zain

STC

Ooredoo

4242

4242

4242

500 فلس

500 فلس

500 فلس

4 عمان Ooredoo

Omantel

90434

90434

500 فلس

500 فلس

5 الإمارات Etisalat

Du

5544

3636

3.15 درهم كل يوم و
5.25 دراهم للرسالة
6 العراق Asiacell

Korek

Zain

2266

2180

2770

1200 دينار عراقي

1200 دينار عراقي

1200 دينار عراقي

7 الأردن Orange

Umniah

Zain

94099

9409994099

70 قرشاً

70 قرشاً

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70 قرشاً

8 فلسطين Jawwal

Wataniya

1625

6144

3.5 NIS

3.5 NIS

9 سوريا Syriatel

MTN

1565

1555

75 ليرة سورية

75 ليرة سورية

11 المغرب INWI

Orange

Maroc Tel

9669

9669

9669

9 دراهم

9 دراهم

9 دراهم

12 تونس Tunisie Telecom

Ooredoo

ORANGE

85819

85819

85819

1.44 DT

1.44 DT

1.44 DT

13 مصر Vodafone

Vodafone

Etisalat

Etisalat

Orange

Orange

WE

WE

95458

95450

95458

95450

95458

95450

95458

95450

5 جنيهات

5 جنيهات

5 جنيهات

5 جنيهات

5 جنيهات

5 جنيهات

5 جنيهات

5 جنيهات

14 الرقم الدولي Thuraya

Thuraya

Thuraya

008821622775627

008821610109

008821622778021

حسب التعرفة الدولية للشركة

ومن يرغب في الاشتراك في المسابقة يمكنه ذلك من خلال اتباع طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2020 المرفقة، كما يمكنكم التعرف على أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2020، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

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الكلمات الدلائليه
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