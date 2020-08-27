السعودية: قصة سبب وفاة أصيل الوني طفل حديقة الهدية في بريدة القصيم - شاهد

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، تفاصيل قصة سبب وفاة الطفل أصيل الوني بحديقة الهدية في بريدة بمحافظة القصيم، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة من قبل السلطات في المملكة.

وقالت صحيفة سبق المحلية في تصريح صحفي نقلته وكالة سوا الإخبارية، إن قصة وفاة الطفل أصيل الوني في بريدة بدأت حينما كان يلهو برفقة أصدقائه داخل حديقة الهدية، قبل أن يسقط من أعلى المراجيح إلى الأسفل.

وحاولت الأطقم الطبية في القصيم إنقاذ حياة الطفل أصيل عقب سقوطه عن المراجيح فجأة، إنقاذ حياته عبر وضعه على أجهزة الإنعاش والإسعاف الأولي، إلا أنه وصل متأخرا وفارق الحياة.

وفاة طفل بحديقة الهدية

بدوره، أصدر المهندس محمد المجلي أمين منطقة القصيم، توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات أسباب وفاة طفل في حديقة الهدية بمنطقة بريدة بالقصيم.

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وشدد المهندس المجلي على ضرورة الإسراع في رفع نتائج التحقيق في وفاة طفل بحديقة الهدية إليه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة بحق كل الأطراف المقصرة في هذه القضية.

وقدم المجلي، أحر التعازي والمواساة إلى ذوي الطفل أصيل الذي فارق الحياة بسبب السقوط على المراجيح في حديقة الهدية. في وقت تحدثت مصادر محلية عن صدور قرارات فورية.

وفاة طفل في بريدة

وبحسب المصادر، فإنه تم إصدار قرار بإغلاق حديقة الهدية والتفتيش على جميع المراجيح القابلة للسقوط والتي تشكل خطرا على حياة الأطفال والمواطنين في المحافظة خلال الفترة الراهنة.

وجاءت حادثة وفاة طفل في حديقة الهدية لتؤكد الحاجة لأن يتحرر المدير والمسؤول من موضة المكوث في المكاتب الفارهة والخروج الميداني لمتابعة ما أوكل إليه من مهمة وأمانة. وفق المصادر.