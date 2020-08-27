برنامج حساب المواطن لرب الأسرة: 3 خطوات لحذف التابع

أوضح برنامج حساب المواطن خطوات حذف التابع من حساب رب الأسرة (المستفيد الرئيس)، محذرًا من حذف أو عدم إضافة الزوجة.



وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه «يمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:.



وتابع البرنامج قائلًا: «بإمكانك حذف التابع باستثناء الزوجة، من خلال حسابك (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة (حفظ)».



ووجه أحد المواطنين استفسارًا حول طريقة حذف ابنه من الحساب عقب توظفه وحصوله على راتب.

من جهة أخرى، ذكر البرنامج أنه «في حال عدم إضافة الزوجة من قبل المستفيد (رب الأسرة) ستصبح حالة الأهلية (غير مؤهل) بسبب عدم توافق البيانات»



اقرأ أيضا:

«حساب المواطن» يُجدد التذكير بـ 6 خطوات لإضافة تابع جديد

«حساب المواطن» يوضح خطوات استعادة كلمة المرور عند نسيانها