الدفاع المدني يعلن نتائج القبول النهائي على رتبة جندي

عبر بوابة «أبشر- التوظيف»..
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي).
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر . التوظيف) على الرابط التالي .
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