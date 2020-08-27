بالصور.. أمانة نجران تعاقب فندقًا يقدم الشيشة بالحد الأعلى للغرامات

صادرت جميع المضبوطات
قررت أمانة منطقة نجران تطبيق الحد الأعلى للغرامة على أحد الفنادق بعد ضبطه يقدم الشيشة، كما شمل قرار أمانة المنطقة مصادرة جميع المضبوطات، وذلك ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحفاظًا على سلامة العامة.
وقالت أمانة نجران عبر حسابها الرسمي على تويتر: «تعزيزًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحفاظًا على سلامة الجميع أمانة منطقة نجران تخالف أحد الفنادق بالحد الأعلى للغرامات وتصادر جميع المضبوطات وذلك لتقديمه الشيشة».
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