الجوازات السعودية: تمديد مشروط لتأشيرة الزيارة عبر «أبشر»

وفق الشروط المحددة للخدمة
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة «أبشر» بشرط وجود تأمين طبي للزائر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد الزيارة العائلية بعد 6 شهور، الزيارة تنتهي يوم (9/9) وإقامة المضيف تنتهي يوم (13/9) هل يمكن التجديد في هذه الحالة».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء».
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