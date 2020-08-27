الجوازات السعودية: تمديد مشروط لتأشيرة الزيارة عبر «أبشر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة «أبشر» بشرط وجود تأمين طبي للزائر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد الزيارة العائلية بعد 6 شهور، الزيارة تنتهي يوم (9/9) وإقامة المضيف تنتهي يوم (13/9) هل يمكن التجديد في هذه الحالة».



ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء».



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