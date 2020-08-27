الجوازات السعودية: سداد فواتير الاتصالات شرط لتأشيرة «خروج نهائي»

إلى جانب الوفاء بجميع الحقوق وفق التعليمات
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن يشترط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي سداد جميع الحقوق والفواتير بما فيها فواتير شركات الاتصالات.
وذكرت الجوازات- عبر حسابها على تويتر- ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أن «التعليمات تشترط إنهاء كل الحقوق الخاصة لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي».
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المقيمين، مفاده هل يشترط سداد فواتير شركات الاتصالات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي؟
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