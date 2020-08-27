تنبيهات «الأرصاد»: سحب رعدية على نجران.. وأتربة مثارة في مكة والمدينة

يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويدمة، وخباش ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
كما نبّهت الهيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات القنفذة، والليث، والخرمة، والمويه، وتربه، ورنية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران ، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،جازان) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
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تنبيهات «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة ونجران
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