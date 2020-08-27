السعودية اليوم / "كاوست" تحصد جائزة "ستيفي" الدولية للتميز في بيئة العمل والأنظمة الداخلية



جدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

حصدت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" جائزة ستيفي الدولية، وذلك لتحقيقها الصدارة العالمية في مجال بيئة العمل والأنظمة الداخلية مما يعزز مكانة الجامعة عالمياً ومضيها في مجالات الأبحاث والكشوفات العلمية.

وأوضح نائب رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان ، أن الجائزة العالمية دلالة على ما حققته "كاوست" علمياً وبحثياً وأكاديمياً وتميزاً في بيئتها الداخلية ، مشيراً إلى أن الجامعة ستواصل خطواتها نحو التطوير وتعزيز قدراتها من أجل بيئة محفزة للإبداع والتقدم .

وأضاف أن الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ، قد حازت موخراً على الجائزة الفضية ضمن فعاليات توزيع جوائز ستيفي في الشرق الأوسط في نسختها الأولى التي نظمتها غرفة تجارة راس الخيمة في الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٠.

يذكر أن جائزة ستيفي الدولية تم تأسيسها في العام 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد نالت المكانة الدولية الرسمية نظراً لآلية الاختيار الموضوعية ، والمحكمين الحياديين ، والخبراء المختصين ، وغيرها من الاشتراطات والإجراءات ، حيث تقدم هذه الجائزة للأعمال والمشاريع الريادية على مستوى دول العالم ، وتستقبل كل عام أكثر من 12 الف ترشيح من شركات تزيد عن 70 دولة ، وتتركز فئات الجائزة على مجالات عديدة في الابتكارات العملية والإنجازات المهنية.

//إنتهى//

12:55ت م

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