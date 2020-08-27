السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يتفقد مركز عرقة



الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

قام معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بجولة تفقدية صباح اليوم على مبنى مركز عرقة، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مركز عرقة عبدالله الرواف.

رافق معاليه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود وعدد من مسؤولي الإمارة.

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12:51ت م

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