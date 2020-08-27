السعودية اليوم / كلية الاتصالات بالرياض تنظم برنامجاً تعريفياً للمستجدين



الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

نظمت كلية الاتصالات بالرياض أمس, برنامجاً تعريفياً للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1441 / 1442هـ .

وحث وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، المتدربين المستجدين، على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب والجهد والاجتهاد في مسيرتهم التعليمية .

من جانبه أوضح مدير الخدمات الارشادية بالكلية أحمد المبرز، أن البرنامج هدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها وأقسامها وإداراتها المختلفة، كما تخلله زيارة للأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين؛ للاطلاع عليها والتعرف على خدماتها التدريبية.

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12:31ت م

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