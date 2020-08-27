السعودية اليوم/ جامعة الإمام عبد الرحمن ومرور الشرقية يبحثان تطوير التعاون بينهما



الدمام 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

بحثت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، والإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية خلال اجتماعهما أمس، أوجه التعاون والعلاقة بينهما في تحقيق السلامة المرورية، واكتمال منظومة المرور في الحرم الجامعي، وتطوير العمل من خلال التوعية والرصد المروري، وتطبيق مختلف اللوائح والأنظمة المرورية.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد، أن الاجتماع جاء ليؤكد استمرار التعاون المشترك بين الجامعة والإدارة العامة للمرور، في تقديم الدعم والمساندة للجامعة، في احتفالات التخرج والزيارات الرسمية، وتنظيم الحركة المرورية، واللوحات المرورية الإرشادية داخل الحرم الجامعي، مؤكدا أن مرور المنطقة الشرقية أحد شركاء النجاح الرئيسيين في العديد من المبادرات والمشاريع التي من شانها أن تحقق السلامة المرورية والقيادة الآمنة في محيط الجامعة.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية العميد المهندس علي الزهراني، أنه جرى بحث تطوير العمل المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالعملية المرورية في الجامعة، وتطوير منظومة السلامة بالتعاون مع الأقسام المختصة في الإدارة، وبذل الجهود وتحقيق الأهداف من الجانبين.

// انتهى//

12:16ت م

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