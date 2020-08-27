السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة " التعليم عن بعد.. وقاية ومعرفة "



الجبيل الصناعية 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بقطاع التعليم حملة " التعليم عن بعد.. وقاية ومعرفة " بهدف توعية المجتمع بأهمية التعليم عن بعد.

وتأتي الحملة للتعريف بوسائل ومنصات التعليم عن بعد، والأدوار المتعلقة بالطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، بالإضافة إلى التهيئة للعام الدراسي الجديد.

وستنفذ الحملة على مرحلتين، حيث جاءت المرحلة الأولى للتعريف بالأدوار المطلوبة من الأسرة والطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، أما المرحلة الثانية لتهيئة العودة إلى الدراسة، بالإضافة إلى تهيئة المجتمع لانطلاقة العام الدراسي الجديد من خلال نشر عدد من الرسائل الإيجابية والتحفيزية.

وبينت الهيئة أن الحملة اتخذت عدة أشكال (نصية، رسومية، متحركة)، وأطلقت على مستوى المدينة في شبكات التواصل الاجتماعي، ولوحات الطرق، والمجمعات التجارية، واللوحات الإلكترونية في مباني الهيئة الملكية، والشبكة الداخلية.

// انتهى //

12:10ت م

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