السعودية اليوم / إيقاف تعديات أراض حكومية بمركز الحريضة بعسير



محايل 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

أوقفت لجنة التعديات بمركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع تعديات على مساحة 60000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في مواقع متعددة .

وأبان رئيس بلدية الساحل علي سعيد جلبان أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية تخول بالتصرف في الأراضي .

// انتهى //

12:06ت م

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